3 وصفات بسيطة لعمل كعك العيد.. هذه الخطوات

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يتجه الناس في العديد من البلدان العربية والإسلامية إلى تحضير حلويات العيد، ومن بين هذه الحلويات الشهيرة هو "كحك العيد"، يُعد كحك العيد من الحلويات التقليدية التي يتم تجهيزها في المنازل خلال شهر رمضان المبارك وتقدم خلال احتفالات عيد الفطر لتُشارك بالفرحة والسعادة مع الأهل والأصدقاء.

إليك بعض الوصفات التقليدية لعمل كعك العيد في المنزل:

أولا كعك العيد البسيط

المكونات:

- 3 كؤوس من الطحين

- 1 كوب من الزبدة

- 1 كوب من السكر

- 3 بيضات

- 1 ملعقة صغيرة من الخميرة الكيميائية

- 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا

- ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة (اختياري)

الطريقة:

1. في وعاء كبير، امزجي الزبدة والسكر حتى يصبح المزيج ناعماً.

2. أضيفي البيض واخلطي جيداً.

3. أضيفي الفانيليا والقرفة واستمري في الخلط.

4. أضيفي الطحين والخميرة الكيميائية، وامزجي المكونات جيداً حتى تتجانس.

5. شكلي العجين إلى كرات صغيرة وضعيها في صينية خبز.

6. اخبزي الكعك في فرن محمّى مسبقاً على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 10-12 دقيقة أو حتى يُصبح لونها ذهبياً.

ثانيا كعك العيد بالتمر

المكونات:

- 3 كؤوس من الطحين

- 1 كوب من السمنة أو الزبدة

- 1 كوب من السكر

- 3 بيضات

- 1 كوب من التمر المفروم

- 1 ملعقة صغيرة من الخميرة الكيميائية

- 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا

الطريقة:

1. قومي بخلط السمنة أو الزبدة مع السكر في وعاء حتى يصبح المزيج ناعماً.

2. أضيفي البيض واخلطيهم معاً.

3. أضيفي التمر المفروم والفانيليا وامزجيهم مع الخليط.

4. أضيفي الطحين والخميرة الكيميائية تدريجياً وامزجيهم جيداً حتى تتجانس المكونات.

5. شكلي العجين إلى كرات صغيرة وضعيها في صينية خبز.

6. اخبزي الكعك في فرن محمّى مسبقاً على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 10-12 دقيقة أو حتى يُصبح لونها ذهبياً.

ثالثا كعك العيد بالفستق

المكونات:

- 3 كؤوس من الطحين

- 1 كوب من السمنة أو الزبدة

- 1 كوب من السكر

- 3 بيضات

- 1 كوب من الفستق المفروم

- 1 ملعقة صغيرة من الخميرة الكيميائية

- 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا

الطريقة:

1. اخلطي السمنة أو الزبدة مع السكر في وعاء حتى يصبح المزيج ناعماً.

2. أضيفي البيض واستمري في الخلط.

3. أضيفي الفستق المفروم والفانيليا وامزجيهم مع الخليط.

4. أضيفي الطحين والخميرة الكيميائية تدريجياً وامزجيهم جيداً حتى تتجانس المكونات.

5. شكلي العجين إلى كرات صغيرة وضعيها في صينية خبز.

6. اخبزي الكعك في فرن محمّى مسبقاً على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 10-12 دقيقة أو حتى يُصبح لونها ذهبياً.

يمكنك تجربة أي من هذه الوصفات وتعديلها حسب الذوق الخاص بك، مثل إضافة المكسرات لتزيين الكعك. استمتع بتحضيرها ومشاركتها مع عائلتك وأحبائك في عيد الفطر