محاضرة ختامية من كولر للاعبي الأهلي استعدادا لمباراة سيمبا

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، محاضرة ختامية للاعبي الفريق قبل التحرك إلى استاد القاهرة الدولي لخوض مباراة سيمبا في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة.

ومن المنتظر أن تشهد المحاضرة التأكيد على المهام المطلوبة من اللاعبين في مباراة اليوم أمام سيمبا من أجل تحقيق الفوز وتأكيد الصعود إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز في لقاء الذهاب بتنزانيا بهدف نظيف.

يستضيف استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وضيفه فريق سيمبا التنزاني في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

ويدخل الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة سيمبا التنزاني اليوم بحثا عن تحقيق الفوز وتأكيد صعوده إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما فاز في لقاء الذهاب في تنزانيا بهدف دون رد.

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق سيمبا التنزاني بقيادة مدربه عبد الحق بن شيخة مباراة الأهلي بحثا عن تحقيق المفاجأة والفوز على الأهلي وتعويض خسارة لقاء الذهاب بهدف نظيف من أجل الصعود إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف قد أسندت إدارة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني إلى حكم الساحة التشاد الحاج آلو محمد ويعاونه كل من: الفيس جاي، كمساعد أول، وأدو هيرمان، كمساعد ثانٍ، وسيتواجد في غرفة تقنية الفيديو، بيار غيزلان، ويعاونه أخونا ماكاليما.

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وسيمبا التنزاني مساء أمس، استعدادًا للمباراة التي تجمع الفريقين اليوم ‏الجمعة، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏

وحضر الاجتماع الكابتن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي والكابتن سمير عدلي المدير الإداري، ووائل محمد ومحمد أسامة إداريا الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، في حضور مراقب المباراة، وممثلي لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الفريق زيه التقليدي من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأسود ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأخضر، بينما يرتدي فريق سيمبا زيًّا من اللون الأزرق بالكامل ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون البرتقالي.

وناقش الاجتماع كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة، ومواعيد الوصول لأرض الملعب وبدء عمليات الإحماء.‏

وكان لفريق الأحمر قد حقق الفوز على سيمبا بهدف دون مقابل سجله أحمد نبيل كوكا، في لقاء الذهاب على ملعب بنجامين مكابا.‏