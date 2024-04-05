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الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق فرن بفيصل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مخبز بلدنى "فرن عيش" بمنطقة الطوابق بفيصل، وفحص آثار الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، وكلفت المباحث بالتحريات اللازمة حول الحريق.

البداية بتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق داخل فرن بمنطقة الطوابق.

وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء تنسيقا مع قطاع الغرب

بالانتقال إلى محل الحريق، تبين بالفحص نشوب حريق داخل فرن 6 شارع السلام الطوابق فيصل، وتم الإخماد دون وقوع إصابات ومنع امتداد النيران لمصدر الغاز.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حريق فرن المعمل الجنائي فيصل