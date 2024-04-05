الأهلي يتحدى طموح سيمبا في موقعة حسم الصعود إلى نصف النهائي

يستضيف استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وضيفه فريق سيمبا التنزاني في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

حقق الأهلي فوزًا مهمًّا خارج الأرض بالفوز على سيمبا التنزاني بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا ‏فى الدقيقة الخامسة من زمن المباراة التي جمعت الفريقين فى ذهاب ربع نهائي ‏دوري أبطال أفريقيا.‏

ويمتلك الأهلي ثلاثة سيناريوهات للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، أولها الفوز بأي نتيجة فى مباراة الجمعة المقبل، كما أن التعادل بأي نتيجة يصبح سيناريو ثانيا لتأهل المارد الأحمر، وكذلك خسارة الأهلي بهدف دون رد وفوزه بركلات الترجيح يضمن صعوده لنصف نهائي البطولة القارية.

وأوقعت قرعة دور الثمانية الإفريقي فى مواجهة مع سيمبا على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مازيمبي الكونغولي وبترو أتلتيكو الأنجولي فى نصف نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها.

وافتتح الأهلي مشواره بالنسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا بتخطي عقبة سانت جورج الإثيوبي ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغاني فى أول جولة من دور المجموعات بإستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزاني فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائري سلبياً فى القاهرة ثم واجه شباب بلوزداد بالجزائر وتعادل سلبياً ثم واجه ميدياما الغاني وفاز عليه بهدف دون رد ثم فاز على يانج افريكانز التنزاني بهدف دون رد ليحتل صدارة مجموعته ثم فاز على سيمبا بهدف دون رد ذهاباً فى ربع نهائي البطولة.

فى المقابل افتتح سيمبا مشواره بدوري الأبطال الأفريقي بتخطي عقبة باور ديناموز الزامبي بالتعادل ذهاباً 2-2 ثم التعادل إياباً بهدف لكل فريق، وفى دور المجموعات تعادل سيمبا مع جوانينج جالاكسى البتسوانى سلبياً ثم خسر من الوداد المغربى بهدف دون رد ثم عاد وحقق الفوز على الوداد بهدفين دون رد ثم تعادل سلبياً مع أسيك الإيفواري ثم فاز على جوانينج جالاكسى البتسوانى بسداسية دون رد ليتأهل لربع نهائي البطولة ثم خسر من الأهلي ذهاباً بهدف دون رد.

ويستمر غياب محمد الشناوي ياسر إبراهيم وأليو ديانج وإمام عاشور عن الأهلي فى مباراة سيمبا التنزاني الليلة للإصابة، بجانب غياب محمود الزنفلي وعمر كمال عبدالواحد لعدم القيد الأفريقي.

من جانبه، طالب كولر لاعبى الأهلي بضرورة حسم بطاقة الصعود لنصف نهائي دوري ابطال افريقيا عن طريق تسجيل هدف مبكر يقتل معنويات بطل تنزانيا ويساهم فى حسم اللقاء لصالح المارد الأحمر، ويأمل الأهلي صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربى، تحقيق اللقب الثاني عشر فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

فى المقابل، طالب الجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق سيمبا، لاعبيه بالتمسك بالأمل الأخير أمام الأهلي للصعود للدور التالي بالبطولة قائلا:" يمكننا تحقيق الفوز فى القاهرة والتأهل لنصف النهائي، علينا فقط أن نتعلم كيف نستغل فرصنا، لسنا خائفين من اللعب فى ستاد القاهرة، نملك كل الفرص وسنقاتل لعبور عقبة الأهلي".

ويضيف بن شيخة: "كل تركيزي سيكون فقط من أجل الفوز فى القاهرة، هذه هي عقليتنا حتى لو كانت خارج دار السلام، حتى لو كان فى الجزائر أو كينيا".