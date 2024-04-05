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الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك المصرية بداية تعاملات اليوم الجمعة 5 أبريل 2024

الدولار
الدولار
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استقر سعر الدولار في البنوك المصرية بداية تعاملات اليوم الجمعة إجازة البنوك الأسبوعية، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري لنحو 47.32 جنيه للشراء و 47.42 جنيه للبيع
وجاء  أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.1 جنيه للشراء و 47.15 جنيه للبيع في المصرف المتحد يليه البنك المصري الخليجي مسجلا 47.15 جنيه للشراء و 47.25 جنيه للبيع .

وسجل  سعر الدولار في ميد بنك نحو 47.2 جنيه للشراء و47.4 جنيه للبيع يليه في بنوك "البركة، الأهلي المتحد، التنمية الصناعية" مسجلا 47.3 جنيه للشراء و47.4 جنيه للبيع .
كما بلغ  سعر الدولار في بنكي قطر الوطني الأهلي QNB و العقاري المصري العربي نحو 47.31 جنيه للشراء و 47.41 جنيه للبيع .
 وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للشراء في بنوك "الإسكندرية، كريدي أجريكول، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB".

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