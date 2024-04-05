سعر الدولار في البنوك المصرية بداية تعاملات اليوم الجمعة 5 أبريل 2024

استقر سعر الدولار في البنوك المصرية بداية تعاملات اليوم الجمعة إجازة البنوك الأسبوعية، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري لنحو 47.32 جنيه للشراء و 47.42 جنيه للبيع

وجاء أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.1 جنيه للشراء و 47.15 جنيه للبيع في المصرف المتحد يليه البنك المصري الخليجي مسجلا 47.15 جنيه للشراء و 47.25 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار في ميد بنك نحو 47.2 جنيه للشراء و47.4 جنيه للبيع يليه في بنوك "البركة، الأهلي المتحد، التنمية الصناعية" مسجلا 47.3 جنيه للشراء و47.4 جنيه للبيع .

كما بلغ سعر الدولار في بنكي قطر الوطني الأهلي QNB و العقاري المصري العربي نحو 47.31 جنيه للشراء و 47.41 جنيه للبيع .

وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للشراء في بنوك "الإسكندرية، كريدي أجريكول، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB".