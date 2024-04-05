دفن جثة لص لقي مصرعه خلال هروبه من مطاردة الأهالى له بأوسيم

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول مصرع لص خلال محاولة هروبه من أهالي يطاردونه، بمنطقة أوسيم، وصرحت بدفن جثمانه عقب فحص جثته والاطلاع على تقرير مفتش الصحة حول وفاته، وكلفت المباحث بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة.

البداية بتلقى المقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، بلاغا بمصرع لص بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين أن الحادث وقع عندما قام اللص بسرقة موتوسيكل من أمام محل، وعندما شاهده صاحب الموتوسيكل والأهالي، قاموا بمطاردته.

وأثناء الهروب، فقد اللص السيطرة على الموتوسيكل مما أدى إلى اصطدامه بحائط بقوة، مما أدى إلى وفاته على الفور.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.