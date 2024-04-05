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الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

كان معلقًا بـ"جنش".. دفن جثة سوداني عثر على جثته مشنوقًا داخل شقته ببولاق الدكرور

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة شخص سودانى الجنسية، عثر عليه مشنوقًا داخل شقته بمنطقة بولاق الدكرور، عقب مناظرة جثمانه وورود تقرير من الطب الشرعي بالصفة التشريحية له بالسبب في وفاته، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

وكشفت التحريات أن الجثة لحلاق سوداني مشنوق ومدلى بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة، ولا شبهة جنائية وراء وفاته.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص مشنوق داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

بعمل التحريات تبين أن أزمة نفسية سبب إقدام المتوفي على إنهاء حياته، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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