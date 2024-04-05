انتظام حركة السيارات وسيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

شهدت الشوارع الرئيسية والميادين الكبرى وتفرعاتها، صباح اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية وانتظام لحركة سير السيارات فقد شهدت محافظة الجيزة في الشوارع والطرق الرئيسية والمحاور والميادين حالة من السيولة المرورية وخاصة بالمناطق المهمة كمدينة 6 أكتوبر، وبخاصة في الأحياء وشارع المحور المركزي، فيما شهد شارع الهرم الرئيسي انتظام في حركة السيارات ، وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية شهدت ايضا حالة من السولة المرورية بالرغم من الغلق الجزئي بسبب إنشاء 5 محطات مترو أنفاق وإلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة والتي لم تشهد تكدسات.

كما شهدت منطقة مترو الجامعة وحتى مترو البحوث سيولة مرورية وسط تواجد من الخدمات الأمنية على المواقف لتسيير الحركة المرورية.

وشهدت الكباري الرئيسية بالقاهرة والجيزة، سيولة مرورية أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو بالقاهرة، وكوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا في حركة السيارات.

فيما شهدت محافظة القاهرة انتظاما في حركة المرور ، وسيولة مرورية بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، وايضا شهد أعلى مناطق كورنيش النيل وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح نفس الحالة من السيولة المرورية.