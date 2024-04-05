بيراميدز يسعى ليتصدر الدوري من بوابة الطلائع

يستضيف فريق بيراميدز نظيره طلائع الجيش في العاشرة من مساء اليوم الجمعة، على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 17 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة من 12 مباراة، بينما يمتلك طلائع الجيش 20 نقطة في المركز التاسع.

ويسعى الفريق السماوى لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لاعتلاء قمة الدوري.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة نادي بيراميدز تواجد رمضان صبحي نجم الفريق رغم أزمة المنشطات الأخيرة.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود صابر - محمود زلاكا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس

ويفتقد بيراميدز خلال المباراة لجهود المغربي وليد الكرتي بسبب الإيقاف للحصول على ٣ بطاقات صفراء.