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الجمعة 05 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

رغم أزمة المنشطات.. رمضان صبحي يقود قائمة بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش في الدوري

رمضان صبحي
رمضان صبحي
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أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

ويحل طلائع الجيش ضيفا على بيراميدز في العاشرة من مساء الجمعة، على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة ١٧ من بطولة الدوري.

وشهدت قائمة نادي بيراميدز تواجد رمضان صبحي نجم الفريق رغم أزمة المنشطات الأخيرة. 

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال  - محمد الشيبي -  محمد حمدي - أحمد فتحي  - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود صابر - محمود زلاكا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس

ويفتقد بيراميدز خلال المباراة لجهود المغربي وليد الكرتي بسبب الإيقاف للحصول على ٣ بطاقات صفراء.

أزمة رمضان صبحي تعاطي المنشطات بيراميدز وطلائع الجيش الدوري الممتاز