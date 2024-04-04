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الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

حسام وإبراهيم حسن يزوران أحمد رفعت في المستشفى

رفعت
رفعت
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حرص حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر  الأول لكرة القدم ، وإبراهيم حسن مدير المنتخب  و وليد بدر مدير إداري المنتخب على التوجه للمستشفي المتواجد به  أحمد رفعت لاعب فيوتشر للاطمئنان عليه ومتابعة حالته الصحية .
تعرض أحمد رفعت للإصابة والإغماء وسقط داخل أرض الملعب، قبل أن يتدخل الجهاز الطبي لفريقه ويقوم بعلاجه وتم نقل رفعت بسيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى في ظل معاناته من إصابة خطيرة، وعاش اللاعب لحظات صعبة، قبل أن تتحسن حالته مؤخرا.
وكان غادر أحمد رفعت العناية المركزة وتم نقل اللاعب إلى غرفة عادية مجهزة، حيث يخضع للرعاية الكاملة وإشراف كامل من الأطباء وذلك بعد تحسن حالته ، وتحسن وظائف الكلى.

أحمد رفعت لاعب فيوتشر