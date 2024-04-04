الزمالك يلغي المران بسبب وفاة المعد البدني للفريق الأول

قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك الغاء مران الفريق مساء اليوم الخميس بسبب وفاة محمد مدحت المعد البدني بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ويستعد الزمالك للقاء فيوتشر مساء الأحد المقبل في لقاء الإياب لربع نهائى كأس الكونفدرالية

ونعي نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى، محمد مدحت المعد البدني بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك والجهاز الفني والجهازان الطبي والإداري ولاعبو الفريق بخالص العزاء لأسرة الراحل ، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون