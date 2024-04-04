رئيس إنــبى يكرم فريق تنس الطاولة بعد حصده لقب الأندية العربية

قام المهندس وائل لطفي مصطفى رئيس مجلس إدارة إنـبى بتكريم فريق تنس الطاولة "رجال" بالنادى .

جاء التكريم بعد تحقيق فريق "الرجال" بطولة الأندية العربية للرجال للمرة الثانية علي التوالي، وتغلبه فى نهائي البطولة على بطل السعودية "نادى إتحاد جدة" بالبطولة التي أقيمت بجدة - السعودية خلال الفترة من 23 إلى 28 مارس الماضي.

وحرص المهندس وائل لطفي خلال حفل التكريم على شكر فريق تنس الطاولة على ما بذلوه من جهد واضح، أثمر عن حصولهم على البطولة للمرة الثانية في تاريخ النادي، وهو ما يساهم فى رفعة إسم إنــبى ومكانتها المتميزة، بنادى إنــبى على كافة المستويات الفردية والجماعية، والتى تأتى من خلال منظومة متكاملة من الجميع، مقدمًا شكره للعاملين بالنادى.

حضر حفل التكريم عدد كبير من أعضاء إدارة النادى ومنهم المهندس وائل الإمام نائب رئيس النادي والأعضاء عبد ربه ابراهيم أمين الصندوق وخالد كمال ومحمد السيد ومحمد رفاعي المدير التنفيذى للنادى.

بالإضافة للاعبي فريق تنس الطاولة "محمد شومان - يوسف عبد العزيز - محمد البيلي - عبد الرحمن حجاج - احمد نديم - اسلام سنبل - محمد صالح "، كذلك الجهاز الفنى بقيادة أيمن زكريا رئيس الجهاز والمدربين خالد محمد وسيد زينهم وأسلام عبد المنعم مخطط أحمال وإداريًا أحمد ناجى وحسام عبد المحسن ونادر عثمان إداريًا.