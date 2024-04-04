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الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

تفاصيل تشكيل مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين

د. مصطفى مدبولي
د. مصطفى مدبولي
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نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1111، لسنة 2024.

وبناء على تم عرضه من رئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية، ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وعلى قانون المالية الموحد الصادر بالقانون رقم 6 سنة 2022.

وجاء فيه، «بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية، ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، يكون للصندوق شخصية اعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى تقديم الخدمات الاجتماعية لاعضائه، بالإضافة إلى مزايا أخرى يعتمدها مجلس الإدارة، ويكون مقر الصندوق بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية».

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