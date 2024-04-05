رئيس مدينة الفيوم فى أول حوار لـ«البوابة نيوز»: المواطن الفيومي سيشهد طفرة تطوير أحياء وتجميل 14 ميدانًا لمسطحات خضراء

أسعى لوضع خطة وآليات سريعة، لتنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحويل مدينة الفيوم إلى شكل حضاري يليق بعراقتها وتحويلها لمسطحات خضراء".. بتلك الكلمات بدأ مراد مسعود، رئيس مدينة الفيوم، حديثه لـ«البوابة نيوز»، في أول حوار صحفي عن الأداء المحلي لمجلس مدينة الفيوم والتحديات والمأمول لمدينة الفيوم.

وإلى نص الحوار..

■ ما خطتكم لتطوير مدينة ومركز الفيوم؟

هي تطوير المدينة ورفع مستوى وأداء الخدمات بها سواء منظومة النظافة أو التجميل والتطوير والدفع بقوة في عملية الرصف لطرق الفيوم الداخلية ومداخل القرى وإنهاء المشروعات المعطلة سواء الإستثمارية منها أو الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تطوير الميادين، كذلك تجميل مداخل القرى والأحياء على الدائري الذي يعاني من تراكمات تاريخية وتلال من القمامة ومنظر غير حضاري، حيث تم القضاء على هذه المشكلة بوضع خطة عمل مثل مداخل الأحياء التي كانت تعاني من صورة سيئة تم تكثيف العمل بها، والدفع بعمليات التدخل السريع بمعدات ودعم من القرى والأحياء بمشاركة نواب مجلس المدينة والمساعدين، فيما تم القضاء على البؤر المتراكم بها قمام وتحويلها إلى ميادين ومسطحات خضراء مثل ميدان النخيل ومدخل السلخانة ومدخل مستشفى الحميات ومدخل قرية دسيا ومدخل قرية تلات ومدخل مركز إطسا.

■ ما أهم القضايا التى تُعد من أولويات رئيس المدينة، وماذا عن تطوير الميادين؟

تطوير الميادين من أولوياتي وقضيتي الأولى وعدد الميادين التي تم استهدافها وتجميلها ضمن خطة عمل استغرقت أقل من 5 شهور 14 ميدان وجاري الانتهاء من تطوير طريق الدائري بالفيوم كاملا من حيث الميادين ومداخل القرى والأحياء، وكانت أهم الميادين التي شهدت طفرة وشهدت استحسان المواطن وحديث الجميع مثل ميدان النخيل التابع لحي الجون، وميدان منشية عبدالله، وميدان ديسا المعروف بميدان الساعة وميدان مدخل إطسا بالنافورة الجمالية والذي أصبح سيشن للتصوير من قبل المواطنين من شدة جماله، فعندما تم إعادة تطوير المداخل للمدينة وإزالة المشهد السلبي لها كالدائري حيث تم اتخاذ مرحلة أولى منه بداية من ميدان عبد المنعم رياض حتى مدخل منشية عبدالله، بالإضافة إلى ميدانيين آخرين ساهم في تطويره الإنتاج الحربي في مدخل منشية عبدالله والميدان الآخر بالجهود الذاتية، وجميع الميادين تم تطويرها بالجهود الذاتية والتي تكلف في المتوسط مليون ونصف،وأن هناك أيضا عدد من الميادين تم تطويرها مثل ميدان دلة وكذلك ميدان مدخل مصطفى حسن جار تطويره وجار معاينة مدخل نادي قارون بالإضافة إلى تطوير ودهانات وبلدورات وأرصفة..ألخ، بالإضافة إلى تطوير الحدائق المعدمة لاختلاق متنفس للمواطنين بجانب كورنيش السواقي على ضفاف بحيرة يوسف وعودتها كمزار سياحي لسابق عهدها القديم وتم رصف المنطقة بالكامل وعمل أنترلوك وفتح الشوارع المغلقه في منطقة السواقي، بداية من تولي مهام عملي كرئيس مجلس مدينة للفيوم، وأما عن تطوير الحدائق فهناك حديقه امام قسم أول الفيوم بحي شرق وفي حي غرق هناك حديقة بجوار نادي القضاة بيتم تطويرها.

ولفت رئيس مجلس مدينة الفيوم بأنه جار وضع خطة لتطوير مدخل بني سويف دمو، هناك تراكمات في هذه المنطقة وتطورنا عدد من الميادين في هذه المنطقة التي تحولت لمشهد حضاري وإنارته كاملا، علما بأن هذا الطريق ضمن خطة الرصف خلال الأيام القليلة القادمة ضمن حياة كريمة بمساحة 10 كيلو.

■ متى سيبدأ العمل بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لمركز الفيوم ؟

ستبدأ خطة العمل بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة خلال هذا الشهر، حيث تم الإعداد لها لهذا العام لجميع قرى مركز الفيوم، وجار انتظار التمويل وبدأ العمل ولم يحدد حتى الآن تكلفة محددة لها، ومن ضمن خطة التطوير بداية من ميدان عبد المنعم رياض مرورا بالمزلقان وقري الزملوطي بطول 10 كيلو لمدخل بني سويف ومدخل قرية كفور النيل والقرى التابعة لها.

■ متى ستنتهي أزمة أهالي قرية العدوة مع مزلقان القطار المار بالقرية والمعدية ؟

أرسلت لجنة واستشاريين لعمل فاصل حد وأسوار لحماية الأهالي بالقرية وحماية جيدة لتفادي خطر المرور من على المعدية التي أحدثت أزمة وحوادث لا حصر لها وخطر على أطفال المدارس والمارة، فهناك اهتمام بهذه المشكلة والقضاء على الأزمة بداية من قرية العدوة حتى مدينة الفيوم في المحطة، وتمت المعاينة وجار التنفيذ خلال فترة وجيزة في أقل من شهرين وهذه بشرى سارة لأهالي هذه القرية، وحفاظا على أرواح المواطنين.

■ هل هناك خطة للقضاء على العشوائيات بمدينة الفيوم كالأسواق ؟

وضعنا خطة للقضاء على الأسواق العشوائية في مدينة الفيوم، وكذلك بإنشاء أسواق متطورة ونقل الباعة الجائلين في الشوارع لهذه السويقات وتم التنفيذ لعدد منها منها سوق حضاري في سوق أحمد حلمي مرزوق بمنطقة الفنية والذي الأمر العائق للحركة المرورية، فقد تم إنشاء الحمامات داخله والبكايات وبوابة رئيسية على منطقة سوق دار الرماد وسوق البارودية جار تجهيز مكان ونقل الباعة خلال ايام قليلة والقضاء على هذه الظاهرة، بالإضافة إلى آخر سوق وهو سوق الحواتم، والذي يؤرق المواطنين، وجار تجهيز سويقات ونقله لصهريج المياه، كما تم إخلاء سوق السد العالي بكيمان فارس تماما وإزالة الأكشاك والباعة الجائلين مشكلة منذ عشرات السنين وحصل على استحسان المواطنين، وإنشاء سوق مطور في الحواتم حي الجون ونقل الباعة وإزالة الأكشاك من شارع الملك الناصر وأمام موقف الاتوبيسات.. مشكلة قديمة أيضا وإنهاء مشكلة وأزمة طوابير السيارات على محطات الغاز بإنهاء تشغيل محطتين للغاز على الطريق الدائري باتجاه كفور النيل والزملوطي.



■ ماذا عن المواقف العشوائية في مدينة الفيوم؟

تم الإنتهاء من موقف مصر في منطقة كيمان فارس أمام السد العالي وتسليمه وافتتاحه بعد العيد، وهذا الموقف يحل الأزمة والتكدس المروري بجوار البنزينة وسيتم نقله خلال شهر وعلى مساحة فدانين ونقلة حضارية للمكان وموقع جيد لجميع المراكز بجوار جامعة الفيوم بمنطقة حي غرب، ونحن بصدد الانتهاء من إجراءات مجمع مواقف كاملا على الطريق الدائري لمراكز الفيوم على مساحة 15 فدان، ومن المحتمل البدء فيه هذا العام، وهدفنا نقل جميع مواقف المدينة لخارجها، وتقليل الحركة المرورية والتكدس داخل المدينة، كما تم افتتاح الممشى السياحي.

■ ما آخر التطورات في عمارات الإيواء بمنطقة دمو؟

هناك عمارتان بيتم إنشائهما في منطقة درب الطباخين وتم حل مشكلة الحفر والمساحة على عمارات درب الطباخين، ولافتا بأن تم تسليم عمارات دمو تم حل مشكلة الإيواء وتم تسليمهم وجار تجهيزها وإدخال الكهرباء والمياه على حساب الجمعيات الخيرية، وعددها 24 عمارة في المرحلة الرابعة متوزعة على 240 وحدة سكنية، وهذه المشكلة كانت تؤرق المحافظة منذ عشر سنوات، وتم انهاء جميع الاجراءات من قبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ونائبه الدكتور محمد عماد بمجهود خرافي لتسليم هذه الوحدات لمتضرري الإيواء، وبصدد نقل متضرري الإيواء لهوارة المقطع وعدلان على حسب المستحقين، مضيفا بأن هناك مرحلة جديدة سيتم الإعلان عنها قريبا مثل عمارات الحواتم ومناطق أخرى مهمة.

■ الخطة الاستثمارية لمدينة ومركز الفيوم ؟

تم اعتماد الخطة الأستثمارية لمدينة ومركز الفيوم بقيمة 120 مليون جنيه تم توزيعها ما بين رصف طرق وأعمال صناعية وأعمال تحسين بيئة، وتخصص منها 70 مليون جنيه لأعمال الرصف لجميع الشوارع الجانبية والرئيسية بمساحة 15 كيلو متر رصف و40000 متر مسطح انترلوك بطرق مزدوجة منها تحسين بيئة وأنترلوك، ومن أهم الطرق التي سيتم رصفها شارع الورشة وشارع المديرية المالية مرورا بمسجد ناصر باتجاه المدرسة الفنية حتى شركة المياه بقحافه، ومنطقة مسجد الحواتم بحي جنوب، تخصيص 50 منها استكمال أعمال تغطية بحر دار الرماد وتغطية بحر ترسا بداية من معهد الصفوة حتى الجامعة، وسينقل المنطقة لشكل حضاري من حيث التغطية والرصف وحل هذه الأزمة التي باتت تؤرق المواطنين منذ سنوات طويلة، بالإضافة إلى رصف الشارع المؤدي إلى الساحة بحي جنوب سيتم رصفه والشارع الموازي من حي جنوب على البحر ووضع انترلوك، وهذه الخطة ستلبي احتياجات المواطن الحقيقية التي كانت مطلب العامة ونقل المنطقة لشكل حضاري.

■ هل راضِِ عن تنفيذ أداء العمل وكم نسبة تنفيذ خطتكم خلال 6 شهور؟

خطتي منذ تولي مهام عملي تم تنفيذها مائة بالمائة وحصلت على اعتمادات مالية من مراكز أخرى لإحداث تطوير في الجزيرة، وحققت هدف التطوير لم تشهده مدينة الفيوم قبل 10 سنوات ماضية، وخطتي هي تلبية احتياجات المواطن وتحقيق رؤية التكامل ما بين رصف الطرق والتجميل والقضاء على القمامة.

■ أين حق قرى مركز الفيوم في خطتكم؟

لم ننسى نصيب قرى مركز الفيوم من الأعمال والتطوير فقد قمنا بتطوير مداخل القرى وإنارتها جميعا بالإضافة لتلبية خدمات المواطن، وهناك تمهيد طرق باللوادر والجرارات، ونظافة المداخل والمخارج لها، والخدمات، بالإضافة انها ستخدم بدخول مبادرة حياة كريمة، والتي ستستفاد من الصرف الصحي ودعم من الاتصالات والإنارة وغاز بالإضاف إلى المجمعات.

■ ماذا عن ملف "الأزمات" البناء المخالف والتصالح بمدينة الفيوم؟

من خلال منظومة المركز التكنولوجي نستقبل التراخيص والتقديم عليها من خلال المسئولين بالأحياء والمسئولين على المنظومة بيتم إخطار المواطنين لتوفيق أوضاعهم، فالمنظومة بدأت تشتغل بقوة بنسبة كبيرة، والتنويه كثيرا للتقديم على تراخيص المحلات التجارية، لافتا بأن مشكلة الإزالات للتعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات المباني أصبحت تؤرق الجميع، فهناك سيطرة بمساعدة الشرطة والقضاء على أي مبامي في المهد بالأراضي الزراعية، ولا يستعصي علينا اي مخالفة، فالمواطن يستسهل المخالفة بالرغم من إتاحة فرص التقديم على تراخيص البناء، وأدعو المواطن باتخاذ الطرق السليمة والقانونية وسوف نساعده لتسهيل مصالحة وإجراءاته، ومن خلال التوعية وإصدار تراخيص بسهولة وسرعة وقوة لدعم المواطن وتلبية مطالبه، وقريبا فتح البناء أمام المواطنين مع القانون الجديد واعتماد مناطق كردون مباني جديدة وحركة العمران ستنتشر من جديد والتصالح على البناء التي تمت قبل القانون وهذا يعطي إتاحة بطريقة قوية جدا للمواطن والدولة أنجزت في هذا القانون وإقراره، وفتح باب اعمال التصالح طبقا لقانون الجديد خلال والتي بدأت منذ 15 مارس من مخالفي الأراضي الزراعية والأبراج السكنية.

ما هي المشروعات المتعثرة في مدينة الفيوم؟

يوجد بعض المشروعات المتعثرة مثل مشروع أيادي مصر في منطقة هوارة المقطع وهو عبارة عن إنشاء وحدات إنتاجية للشباب مثل إنتاج الأثاث والمنسوجات والمشروعات الصغيرة، والحرف اليدوية وهذا يعد مشروع مهم جدا لمساعدة الدولة للشباب، وهذا المشروع متعثر منذ فترة، حيث كانت متوقفة إجراءاته وقمنا بتذليل كافة العقبات وإنهاء كافة التراخيص، وتم إنشاء الأعمال المدنية والهناجر وجار الاستكمال على وحدتين منها وحدة للأثاث ووحدة للملابس والمنسوجات على مساحة 6 آلاف متر لتشغيل الشباب.

وأضاف رئيس مجلس المدينة بأن مركز الفيوم يزخر بأهم الحرف اليدوية والتراثية على مرور الزمن وينافس بشدة على هذه الحرف ويحافظ على تراث الفيوم والمرأة الريفية بقرى دسيا والإعلاء والكعابي والسنباط في إنتاج السجاد والخزف وصناعة الخوص وبيتم تصديرها دوليا، وتشارك في جميع المعارض والمحافل في جمهورية مصر العربية.

■ هل هناك حركة تنقلات بالأحياء والقرى؟

جار التجهيز لحركة محدودة بمركز ومدينة الفيوم، وسيتم التغيرات في حدود من 5 إلى 10 قيادة خلال الأيام القادم، بحيث يكون هناك تجديد دماء وتغيير بعض الأماكن لزيادة النشاط من أجل الدفع بعجلة التنمية والعمل وتسكين بعض الأماكن، مضيفًا بأن الأحياء يقومون بدورهم في ظل التحديات والأعباء أو الظروف الصعبة التي تولينا فيها مهام العمل وأُثني عليهم جميعا.