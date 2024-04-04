النفط يصعد 90 دولارا للبرميل في ختام تعاملات اليوم

استمر ارتفاع أسعار النفط مع ختام التعاملات الأسبوعية ليسجل خام برنت 90 دولار للبرميل، وحسبما كشفت تقارير اقتصادية فإن تلك الزيادة هي الاهلي منذ الربع الثالث من العام الماضي.

وفي الأسواق الدولية ارتفع خام برنت مقدار 15دولار علي الاقل للبرميل منذ الشهرين الماضيين.

وفي بورصة موسكو صعد خام برنت مقدار 90.01 دولار للبرميل مقدار نمو 0.5%، ليصعد معها العقود الآجلة من بينها خام تكساس بنسبة 0.14%ليصل ليقترب من 86 دولار للبرميل.