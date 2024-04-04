محمد صلاح يغادر ملعب مباراة ليفربول وشيفيلد بعد 60 دقيقة

غادر النجم المصري محمد صلاح مباراة فريقه ليفربول ضد شيفيلد يونايتد، المقامة حاليًا على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغادر صلاح ملعب مباراة ليفربول وشيفيلد في الدقيقة 60، بعد استبداله بزميله هارفي إيليوت، بقرار من المدرب الألماني يورجن كلوب.

وقرر كلوب استبدال محمد صلاح بعد خوضه ساعة لعب في اللقاء، بجانب الدفع بالظهير الأيسر أندرو روبرتسون بدلًا من الهولندي ريان جرافينبيرش.

وقص الأوروجوياني داروين نونيز شريط أهداف المباراة في الدقيقة 17، بعد خطأ فادح من حارس المنافس أثناء تشتيت الكرة من منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز على شيفيلد بهذا الهدف.

وفي الشوط الثاني، جاء هدف تعادل الضيوف عن طريق النيران الصديقة، حيث أحرز الظهير الأيمن للحمر كونور برادلي هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 58.

ويحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة، خلف أرسنال المتصدر بفارق نقطة وحيدة، بينما يأتي شيفيلد في المركز العشرين والأخير وفي رصيده 15 نقطة.