"اللسان" من منطقة مهملة إلى وجهة سياحية متكاملة بدمياط.. تساهم في جذب السائحين والزوار من داخل مصر وخارجها وتلبي احتياجات جميع الفئات

على شاطئ البحر المتوسط، تنتصب تحفة معمارية جديدة تُبهر زائريها وتُضفي رونقًا فريدًا على محافظة دمياط، إنه مشروع تطوير منطقة اللسان، الذي يُعد من أهم المشروعات السياحية في المحافظة خلال السنوات الأخيرة.

انطلق مشروع تطوير منطقة اللسان عام 2022، بهدف تحويلها إلى وجهة سياحية متكاملة تلبي احتياجات جميع الفئات، يشمل المشروع إنشاء ساحات للمطاعم، ومناطق مخصصة للأنشطة الترفيهية، وممشى موازٍ للشاطئ، ومسرح مفتوح، ومسار للدراجات، ومواقف للسيارات، وشبكة ري حديثة، وتشجير المنطقة.

تُنفذ مراحل المشروع بوتيرة متسارعة، حيث تم الانتهاء من إنشاء ساحة للمطاعم تم تشجيرها وتزويدها بمقاعد وألعاب السكيت، كما تم الانتهاء من إنشاء مسرح مفتوح وساحة لانتظار السيارات، ويجري العمل حاليًا على إنشاء ممشى موازٍ للشاطئ بطول 700 متر، ومسار للدراجات، وتدعيم حاجز الأمواج بطول 400 متر لحماية الشاطئ من التآكل.

ومن المتوقع أن يُحدث مشروع تطوير منطقة اللسان تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على السياحة في دمياط. حيث يُساهم في جذب المزيد من الزوار من داخل مصر وخارجها، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسياح.

وأكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أن مشروع تطوير منطقة اللسان يُعد من أهم المشروعات الاستراتيجية التي تُنفذها المحافظة، وتُشير إلى أن المشروع يهدف إلى تحويل دمياط إلى وجهة سياحية عالمية، وتوفير فرص استثمارية جديدة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

يُجسد مشروع تطوير منطقة اللسان حرص الدولة المصرية على مواكبة التطلعات المستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المحافظات، وتُعد دمياط نموذجًا بارزًا لهذه الجهود من خلال هذا المشروع الذي سيُساهم في تنمية المحافظة وجعلها وجهة سياحية عالمية.

