أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل بدون سابق إنذار .. شاهد

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل بدون سابق إنذار مفاجآت كثيرة حيث يقرر مروان قضاء اليوم مع عمر بينما تتابع ليلى مهامها الجديدة في العمل بعد الترقية.

تقابل نهى شقيقها وهي تحاول أن تطمئن عليه بعد أن شكت في عودته للمخدرات من جديد و تؤكد له أنها في ظهره و ستحاول مساعدته برغم المشاكل التي يوقعها فيها.

يحاول حسن الوصول لنهى التي اختفت برفقة الأولاد و قد بدأ يشعر بالقلق اكثر فأكثر عليه مما دفعه للإنفعال على إيهاب كي يصل اليها حتى تظهر فجأة.

يحاول مروان الوصول لطريقة أخرى للتواصل مع زينب ثم يفاجئ بأن ليلى قد نشرت بوست على السوشيال ميديا قد يفتح لهم باب جديد.