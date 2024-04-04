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الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تليفزيون البوابة

أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل بدون سابق إنذار .. شاهد

بدون سابق إنذار
بدون سابق إنذار
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شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل بدون سابق إنذار مفاجآت كثيرة حيث يقرر مروان قضاء اليوم مع عمر بينما تتابع ليلى مهامها الجديدة في العمل بعد الترقية.

تقابل نهى شقيقها وهي تحاول أن  تطمئن عليه بعد أن  شكت في عودته للمخدرات من جديد و تؤكد له أنها  في ظهره و ستحاول مساعدته برغم المشاكل التي يوقعها فيها.
يحاول حسن الوصول لنهى التي اختفت برفقة الأولاد و قد بدأ يشعر بالقلق اكثر فأكثر عليه مما دفعه للإنفعال على إيهاب كي يصل اليها حتى تظهر فجأة.
يحاول مروان الوصول لطريقة أخرى للتواصل مع زينب ثم يفاجئ بأن ليلى قد نشرت بوست على السوشيال ميديا قد يفتح لهم باب جديد.

 

بدون سابق إنذار مسلسل بدون سابق إنذار اسر ياسين