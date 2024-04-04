حفل إفطار لأسرة مسلسل أعلى نسبة مشاهدة.. صور

أقام الفنان محمد محمود حفل إفطار بحضور أبطال مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، انتصار وأحمد فهيم و ليلى أحمد زاهر وإسلام إبراهيم وفرح يوسف والمخرجة ياسمين أحمد كامل، والمؤلفة سمر طاهر والمخرج وائل إحسان والمخرج أشرف فايق والمخرج خالد دياب والمنتج عبد الله أبو الفتوح.

“أعلى نسبة مشاهدة”، عرض في النصف الأول من رمضان، والمسلسل بطولة سلمى أبو ضيف في دور شيماء بمشاركة النجوم ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، انتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.