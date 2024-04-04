ليلى تصل لمعلومة جديدة عن ابنها المخطوف في عاشر حلقات "بدون سابق إنذار"

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “بدون سابق إنذار” من بطولة آسر ياسين، الحلقة العاشرة والتي شهدت عددا من الأحداث الهامة.

شهدت أحداث الحلقة، بداية إعجاب حسن (أحمد خالد صالح) بأمينة، بعد أن توالت لقائاتهما سويا بسبب رغبة حسن في بيع قطعة أرض خاصة به عن طريق أمينة.

وتلتقط ليلى (عائشة بن أحمد) خيطا جديدًا يخص ابنها المفقود، بعد أن قامت بإعلان عبر أحد جروبات الأطفال المفقودين على فيسبوك، لتتلقى رسالة من أحد الأشخاص يخبرها خلالها أن هناك معلومات هامة تخص ابنها.

بدون سابق إنذار من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري و سمر طاهر و كريم الدليل.

المسلسل من بطولة النجم آسر ياسين وعائشة بن احمد و نهال عنبر وأحمد خالد صالح و جهاد حسام وعمر الشناوي و ظهور خاص للنجمة بسمة.