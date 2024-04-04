اقرأ غدا في "البوابة".. مقتل عمال الإغاثة يفضح تناقضات أمريكا

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 5 أبريل 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

المرشد الأعلى الإيراني يهدد بتوجيه صفعة لإسرائيل ردًا على هجوم دمشق

منظمة العفو الدولية: طهران تعدم 853 سجينا عام 2023

مقتل عمال الإغاثة يفضح تناقضات أمريكا

بايدن "غاضب" ويؤكد: مستمرون في دعم إسرائيل

مجلس حقوق الإنسان ينظر في قرار يدعو لحظر الأسلحة على الكيان الصهيوني

.. وكبار القضاة والقانونيين يطالبون المملكة المتحدة بوقف مبيعات الأسلحة لتل أبيب

اعتقال رئيسة برلمان جنوب أفريقيا المستقيلة بتهمة الفساد

"الناتو" يحتفل بالذكرى الـ 75 لتأسيسه وسط مخاوف وتهديدات

أسامة رؤوف: سعيد بالمشاركة في دراما رمضان بـ 3 شخصيات مختلفة

الأرميني "صاروخان".. أحد مؤسسي الكاريكاتير السياسي

مصطفى بيومي يكتب: "عباقرة الظل"

فقيهات في الإسلام.. برعن في استيعاب القضايا الدينية