ليفربول يتقدم على شيفيلد في الشوط الأول بمشاركة محمد صلاح

تقدم فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، على ضيفه شيفيلد يونايتد بهدف للا شئ، خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تواجد محمد صلاح في التشكيل الأساسي للريدز، ولم يسجل أو يصنع أي هدف حتى الآن، لكنه أحدث فاعلية هجومية على مرمى المنافس في أول 15 دقيقة من اللقاء، حيث كاد أن يفتتح التسجيل بكرة في الدقيقة السادسة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس إيفو جربيتش، الذي أبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

وقص الأوروجوياني داروين نونيز شريط أهداف المباراة في الدقيقة 17، بعد خطأ فادح من حارس المنافس أثناء تشتيت الكرة من منطقة الجزاء.

وأوقف ستيوارت أتويل، حكم مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد، اللقاء في الدقيقة 25، حتى يسمح للاعبين المسلمين في الفريقين بالإفطار لكسر صيامهم.

والتقطت عدسات الكاميرات، كسر صيام النجم المصري محمد صلاح، هداف الريدز، وتناوله للمياه رفقة زميله الفرنسي إبراهيما كوناتي، بالإضافة إلى البوسني أنيل أحمدودزيتش مدافع شيفيلد.

ويحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة، خلف أرسنال المتصدر بفارق نقطة وحيدة، بينما يأتي شيفيلد في المركز العشرين والأخير وفي رصيده 15 نقطة.