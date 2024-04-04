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الخميس 04 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي

تليفزيون البوابة

تفاصيل مساعدات مصر لدعم أهالى غزة.. شاهد

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية لغزة
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استمرارًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعم الجهود المبذولة لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، واصلت القوات الجوية المصرية على مدار يومى الثالث والرابع  من شهر إبريل الجارى تنفيذ مهام الجسر الجوى الإنسانى لإسقاط المساعدات والاحتياجات الأساسية ومواد الإغاثة العاجلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين بشمال قطاع غزة.
 وأقلعت عدد من طائرات النقل العسكرية المصرية من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على المناطق المعزولة بشمال قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة المشاركة بالتحالف الدولي.

شاهد تفاصيل مساعدات مصر الجوية لدعم أهالى غزة ..

غزة المساعدات الإنسانية إدخال المساعدات الإنسانية