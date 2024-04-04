رئيس جامعة أسيوط يتابع تأسيس وإنشاء وادي العلوم والتكنولوجيا

تلقى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمود عبدالعليم نائبه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن اجتماع وادي العلوم والتكنولوجيا؛ لمناقشة إجراءات إنشائه، وتأسيسه، والخدمات التي يقدمها.

وأوضح الدكتور المنشاوى، بأن وادي العلوم والتكنولوجيا؛ يستهدف المساهمة في تحويل النشاط العلمي لجامعة أسيوط؛ إلى قيمة اقتصادية، تسهم في رفع مستوى الاقتصاد القومي المصري، وتحقيق الاستدامة، وذلك وفقًا للخطة الإستراتيجية للجامعة النابعة من الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود عبدالعليم؛ إن الاجتماع ناقش الخدمات التي يقدمها وادي العلوم والتكنولوجيا، وتشمل: الخدمات البحثية، والابتكارية، وخدمات نقل التكنولوجيا، والتدريب، والخدمات المالية، والإدارية للشركات الناشئة، وخدمات إنشاء، واحتضان الشركات الناشئة.

إلى جانب اقتراح تصميم شعار يتناسب مع ما يقدمه الوادي، فضلًا عن المطبوعات، والزيارات الميدانية، مضيفًا أن الاجتماع تضمن تشكيل الهيكل التنظيمي لإدارة الوادي، وتحديد الفئات المستهدفة من خدمات وادي العلوم والتكنولوجيا، مثل: أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، ومنظمات المجتمع المدني، والشركات، والطلاب، والخريجين.

حضر الاجتماع، الدكتور عبد الرحمن حيدر مستشار رئيس الجامعة لتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، والدكتور خالد صلاح عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور إبرام كمال مدرس بكلية الحاسبات والمعلومات، والأستاذ فراج سرحان مدير عام شئون الوحدات ذات الطابع الخاص، والأستاذة دعاء محمد سيد المدير الإداري بوحدة ضمان الجودة بكلية الحاسبات والمعلومات، والأستاذة شيماء محمد أحمد بإدارة المشروعات البحثية.