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الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

إفريسكيم بنك يطلق منصة بحثية لدعم التجارة البينية في إفريقيا

إفريكسيم بنك
إفريكسيم بنك
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أطلق البنك الافريقي للاستيراد والتصدير " إفريكسيم بنك" منصة بحثية لدعم  وتمويل التجارة البينية في الدول الأفريقية.
قال البنك في تقرير صادر عنه اليوم أن منصة الأبحاث APRWPS تعد مستودعا للبيانات وتبادل الخبرات للخبراء  واصحاب المصلحة لتبادل الأفكار ومعالجة الفجوات المعرفية، بما ينعكس على تعزيز رؤية البنك في مجال البحث وتوليد المعرفة والمساهمة في استشارات السياسات وصياغتها وتنفيذها بين الدول الأعضاء.
اشار البنك إلى تصميم المنصة لاستكمال المنشورات البحثية الحالية، بما في ذلك مجلة التجارة الأفريقية، والقضايا المعاصرة في التجارة الأفريقية وتمويل التجارة، وتقرير التجارة الأفريقية وسلسلة المحاضرات المتميزة. 
 

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