لافروف: لا ينبغي إلقاء اللوم على روسيا في الجمود الذي وصل عليه الوضع في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم /الخميس/، إن روسيا تدافع عن مصالح شعبها، مُشددًا على أنه لا ينبغي إلقاء اللوم على موسكو في الجمود الذي وصل إليه الوضع في أوكرانيا.

وأوضح لافروف -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- "أن الوضع مع أوكرانيا وصل إلى طريق مسدود، لكن لا يمكن إلقاء اللوم علينا في ذلك".. مُعربًا عن استعداد موسكو في أي وقت للتفاوض مع كييف ولكن على أساس العدالة وتوازن المصالح.

وأضاف أن: "موسكو أظهرت مرارا وتكرارا حسن النية وهي مستعدة دائما لإظهار ذلك مرة أخرى. لم نكن نحن من قمنا بسن القوانين التي تحظر عقد أي محادثات مع أوكرانيا، ولم نكن نحن من أطلق الإنذارات النهائية للمفاوضات على غرار صيغة زيلينسكي وغيرها".

وشدد على أن روسيا مستعدة للدخول في حوار من أجل التوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا وتقديم ضمانات لأمنها، ولكن فقط على قدم المساواة مع الأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية الحيوية لموسكو.