الملك تشارلز الثالث يهنئ "الناتو" بمناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيسه

هنأ الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، اليوم الخميس، حلف شمال الأطلسي (ناتو) بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيسه، وذلك في رسالة بعث بها إلى السكرتير العام للحلف ينس ستولتنبرج.

وقال تشارلز الثالث -حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- "إنه قبل خمسة وسبعين عاما، اجتمعت 12 دولة في واشنطن العاصمة للدعوة إلى إنشاء تحالف دفاعي وهو رمز للرابطة الدائمة بين أوروبا وأمريكا الشمالية".

وأضاف أن "توقيع المملكة المتحدة على معاهدة واشنطن يمثل التزامنا الأساسي تجاه منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) باعتبارها حجر الزاوية لأمننا والقيم التي نعتز بها".

وتابع الملك - في رسالته إلى ستولتنبرج - "بينما نرحب بمواطني السويد وفنلندا للحماية التي يوفرها الناتو، تظل أفكارنا مع الشعب الأوكراني"، مضيفا أنه "في مواجهة غزو غير مبرر، أظهر حلف شمال الأطلسي دعما ثابتا لأوكرانيا في معركتها الشجاعة من أجل السيادة".

وأشار إلى أن "المملكة المتحدة كانت حاضرة هناك منذ البداية.. وربما انتقل المقر الرئيسي لحلف شمال الأطلسي من ميدان بلجريف في لندن إلى شوارع باريس والآن إلى بروكسل ولكن مهمته الأساسية لا تزال قائمة وهي حماية مليار مواطن من مواطني حلفائنا في الناتو".

وأوضح ملك بريطانيا إلى أن هذا التحالف الحيوي يواصل الازدهار والتكيف في مواجهة التهديدات والتحديات الجديدة.