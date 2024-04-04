منة فضالي تشارك جمهورها بصورة من لوكيشن التصوير معلقة: "فركش كوبرا"

انتهت الفنانة منة فضالي من تصوير مشاهد مسلسل "كوبرا" بمشاركة الفنان محمد إمام، والمشارك ضمن أعمال الموسم الرمضاني الدرامي 2024.

ونشرت الفنانة منة فضالي على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة تجمعها مع الفنان محمد إمام من لوكيشن التصوير معلقة: فركش كوبرا من أحلى الأجواء وأحلى لوكيشن.

وتابعت: مبروك لكل صناع العمل، ومليون مبروك للزعيم الصغير محمد_امام أطيب قلب صاحب بجد مبسوطة أننا اشتغلنا مع بعض ومبسوطة أن الجمهور تقبلني معاك وكسبت صديق قبل اي حاجة، مبروك نجاحك ودايما نجاحك فوق الخيال يا كوبرا.

وواصلت: مبروك لعشرة العمر المخرج العسل الشاطر أحمد شفيق، مبروك لأحلى مها سليم شكرا على تعبك وحبك وجمال قلبك، محمد امام، منة فضالي، كوبرا، حنان.

واختتمت تعليقها قائلة: شكرا على العمل الجميل.

مسلسل "كوبرا" تدور أحداثه في إطار الدراما الشعبية حول "كوبرا" صاحب ورشة ﻹصلاح السيارات، والذي يواجه الكثير من العقبات في حياته، ويتعرض لمواقف غريبة، تضعه في صراع بين الخير والشر.

ويشارك في بطولة العمل الفنانين: محمد إمام، مجدي كامل، منة فضالي، صفاء الطوخي، أحمد فتحي، هشام إسماعيل، علاء مرسي، محمد أسامة، دنيا ماهر، محمد ثروت، محمود عبد المغني، محمود البزاوي، ألحان المهدي، مريم الجندي، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، تسنيم هاني، أحمد بحر الشهير بـ"كزبرة"، كمال أدهم، والمسلسل من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وشارك في الكتابة أحمد دعية، وإخراج أحمد شفيق.

