بالعسل والشاي.. أحمد السعيد دا فينشي المنصورة يرسم الرئيس والزعيم

عندما تري لوحاته تشعر انك أمام فنان كبير، بالرغم من أنه في العقد العشريني من عمره الا أنه استطاع الابداع في لوحاته، وتميز برسم شخصيات المشاهير وأبرزها صور الفنان عادل امام، والرئيس السيسي.. إنه الرسام أحمد محمود السعيد، ابن مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، الشهير ب احمد دافنشي.

ويحكي" أحمد السعيد “ الي البوابة نيوز”، أنه بدأ الرسم منذ ما يقرب من٥ سنوات، ويتابع انه طالب بالصف الثالث كلية اداب جامعة المنصوره قسم اللغات الشرقية وتخصص بشعبة الأمم السامية وادابها.

ويتابع أن أسرته شجعته و دعمت موهبته،وسعي لتطوير موهبته فانضم لفريق موهوبين محافظه الدقهليه بقصر ثقافة المنصورة. وويضيف أن الفريق تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى والدكتور عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وعمرو فرج رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي.

كما دعمه" حازم احمد" المسئول الفني ومخرج الفريق، و'عبدالله عبدالسلام" المسئول الاداري ومسئول الفريق،احمد الشحات مسؤول قسم الرسم.

ويروي، أنه تقلد منصب نائب مسئول قسم الرسم والمشرف على المعارض الفنية للفريق، ويتابع أنه تم تكريمه أكثر من مرة من مديرية الثقافة بالدقهلية، وحصد شهادات تقدير كمشارك في معارض تحت رعايه مديرية الثقافة بالدقهلية.

كما تم تكريم من كليته، كرسام متميز، ويتابع انه يشارك مسابقه رسم تابعة الي مديرية الثقافة،وتم التأهيل للدور الثامن وان من ابرز لوحاته من انتي.

ويروي السعيد أنه يحرص علي تطوير رسمة واستخدام كل انواع الالوان سواء اكليرك خشب ألوان زيت.

لوحة

لوحته للفنان الزعيم عادل إمام



ويتابع أنه اتبع طريقة جديدة ومتميزة في الرسم ل باستخدام العسل والشاي وانه يرسم أمام الجمهور علي المسرح.من خلال فقرات الحفلات،ويضيف أنه

يرسم أيضا بالفحم والرصاص ورسم لوحات لمشاهيرالفن ومن أبرزها. لوحة للزعيم عادل امام وولوحان لقيادات سياسية وأبرزها الرئيس السيسي والرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

ويستكمل أنه لديه موهبة رسم الخطوط العربية،وكما أنه ممثل مسرح في بداية مشواره في فن التمثيل،

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احمد السعيد يرسم لوحه للرئيس السيسي



ويطمح" السعيد "الي الشهرة والنجومية وتمثيل مصر عالميا قدوته الفنان الايطاليى العالمي ليورنادو دا فينشي والذي من ابرز لوحاته لوحة الموناليزا الشهيرة.