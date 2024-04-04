لاتفيا ترسل طائرات بدون طيار بقيمة مليون يورو إلى أوكرانيا

الخميس 04/أبريل/2024 - 07:06 م

أكدت رئيسة وزراء لاتفيا إيفيكا سيلينا، عزم بلادها إرسال طائرات بدون طيار بقيمة مليون يورو إلى أوكرانيا، لمساعداتها على صد العمليات العسكرية الروسية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته سيلينا مع نظيرها الأوكراني دينيس شميهال ونقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، اليوم الخميس.

وقالت سيلينا في المؤتمر:"يجري العمل مع رواد الأعمال اللاتفيين لتطوير تصنيع الطائرات بدون طيار في لاتفيا، كما يجري حاليًا إعداد شحنات من هذه الطائرات المصنعة في لاتفيا لتسليمها إلى أوكرانيا في المستقبل القريب، وسيتم تسليم الطائرات بدون طيار الأولى بقيمة مليون يورو إلى أوكرانيا قريبًا".

وأضافت رئيسة وزراء لاتفيا، أنه كجزء من تحالف الطائرات بدون طيار، تخطط ريجا لتخصيص ما لا يقل عن 10 ملايين يورو لشراء طائرات بدون طيار في عام 2024.

وتحدثت سيلينا أيضًا عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا من المقرر تقديمها في وقت لاحق من شهر أبريل الجاري.

ووفقا لها، فمن المخطط نقل المواد والوسائل التقنية، بما في ذلك الأسلحة والذخائر بقيمة 22.2 مليون يورو من احتياطي القوات المسلحة الوطنية.

وتشمل الحزمة الذخيرة والمتفجرات والأسلحة، بالإضافة إلى وسائل النقل والمعدات الشخصية والمساعدة. بالإضافة إلى ذلك، ستخصص لاتفيا حوالي 10 ملايين يورو لشراء ذخيرة مدفعية لأوكرانيا بموجب المبادرة التشيكية.

كما اتفق رئيسا وزراء لاتفيا وأوكرانيا على إصدار بيان مشترك يسلط الضوء على أهمية استمرار التعاون السياسي والاقتصادي والمالي الوثيق بين بلديهما.

