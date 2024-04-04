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الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

"مواصفات الورقة الامتحانية" ورشة عمل بإدارة المعادى التعليمية

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
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نظمت إدارة المعادى التعليمية ورشة عمل بعنوان “مواصفات الورقة الامتحانية للغة العربية للمرحلة  الإعدادية” وذلك تنفيذا لتوجيهات رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. 

انعقدت الورشة برعاية أيمن موسى وكيل وزارة  التربية والتعليم بمحافظة القاهرة،  ومحمود عبدالرازق مدير عام إدارة المعادى التعليمية، وإيهاب الناغي مدير إدارة التدريب بالقاهرة، وأحمد غيضان مسئول عام المنطقه الجنوبية. 
وتم تنظيم الورشة في مركز التنمية المهنية بحضور  أميرة نور وكيل الإدارة وإيمان عبد الستار  مدير قسم التدرب والمدرب حسام الدين ناجي.

إدارة المعادي التعليمية إدارة التدريب التربية والتعليم والتعليم الفني الورقة الامتحانية رضا حجازي وزير التربية والتعليم