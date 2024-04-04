الرئيس البولندي يدعو قادة الناتو إلى زيادة الإنفاق الدفاعي

دعا الرئيس البولندي أندريه دودا، قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، واقترح أن تخصص الدول الأعضاء ثلاثة بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي للنفقات العسكرية.

وأكد دودا - حسبما نقل راديو بولندا، اليوم الخميس - الضرورة الملحة لهذه المبادرة كإجراء حاسم لمواجهة روسيا وتعزيز السلام في أوروبا الغربية على حد قوله.

كما شدد الرئيس البولندي، على الحاجة إلى إجراء مناقشات قوية حول مستقبل الحلف وضرورة اتخاذ قرارات ملموسة ردا على روسيا، مؤكدا أن ما يفعله فلاديمير بوتين يتطلب ردا قاطعا.

يشار إلى أن بولندا تنفق في الوقت الحالي أكثر من 4% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع؛ مما يجعلها العضو الأكثر إنفاقا في الناتو من حيث النسبة المئوية على تحديث جيشها، في حين تنفق الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

