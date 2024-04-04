البرهان: القوات المسلحة السودانية قادرة على ردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب

الخميس 04/أبريل/2024 - 05:42 م

أكد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن القوات المسلحة قادرة على ردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب السوداني والنيل من كرامته وسيادته، وسنحتفل قريبا بالنصر وسيحتفل كل الشعب السوداني بالانتصار علي مليشيا آل دقلو المتمردة على الدولة.

وقال إعلام مجلس السيادة، إن البرهان وجه التحية إلى ضباط وضباط صف وجنود سلاح المدفعية بعطبرة، مشيدا بجهود كل القوات النظامية بمختلف تشكيلاتها ووحداتها في التصدي لعدوان المليشيا المتمردة.

وجدد البرهان، تأكيداته بأن القوات المسلحة ستمضي في إنهاء هذه الحرب قريبا.

كما قام البرهان بزيارة إلى مدينة شندي، وذلك في إطار زيارته لولاية نهر النيل، حيث كان في استقباله عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن ياسر العطا.

وفور وصوله، تلقى توضيحا من مساعد القائد العام حول سير العمليات العسكرية ضد قوات الدعم السريع المتمردة.

وأشاد البرهان بالوقفة الصلبة للمواطنين بجانب القوات المسلحة سندا وعضدا لها في ملحمتها الوطنية ضد المرتزقة والمأجورين من قوات الدعم السريع المتمردة.

