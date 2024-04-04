"الاتحاد العام للمصريين بالسعودية": المملكة تواصل جهودها لإنجاح موسم العمرة

قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية: إن المملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وضمن رؤية المملكة 2030 تواصل جهودها لإنجاح موسم العمرة ، والمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن تحت شعار “في بلد الأمن والأمان نفتخر بخدمة ضيوف الرحمن”، حيث تقوم وزارة الداخلية السعودية بمجهودات ملحوظة في جميع المجالات الأمنية حرصاً منها على أداء ضيوف الرحمن مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف بيسر وطمأنينة.

وأوضح حنفي أن الأمن العام السعودي يوفر كل وسائل الأمن لسلامة ضيوف الرحمن من المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف ، ضمن برنامج جودة الحياة ، كما حذر من إدخال الأدوات الحادة في الحرمين الشريفين و ساحتهما ، وكذلك طلب من ضيوف الرحمن عدم ترك الأطفال لوحدهم حفاظًا عليهم ، وذلك تحت شعار "بإحترافية تامة .. في أجواء روحانية آمنة".