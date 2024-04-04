كليات جامعة أسيوط تنظم حفلات إفطار جماعي لطلابها

نظمت كليات جامعة أسيوط إفطار جماعي لأبنائها، منها كليتي الحقوق والخدمة الاجتماعية ، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وفي إطار احتفالات الجامعة بشهر رمضان المبارك.

أكد الدكتور أحمد المنشاوي على حرص الجامعة على التواصل المستمر مع الطلاب ومشاركتهم مختلف المناسبات، وجمعهم على مائدة واحدة لخلق جو أسري، وتعزيز العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين منتسبيها، مشيداً بتقليد الإفطار الجماعي، الذي تنظمه الجامعة خلال شهر رمضان المبارك، كما تنظمه بعض كليات الجامعة بهدف تعزيز العلاقات الاجتماعية بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

في هذا الإطار، نظمت كلية الحقوق يوم الثلاثاء الموافق ٢ من أبريل الجاري، إفطارا جماعياً، بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف وبحضور الدكتور دويب صابر عميد الكلية، وبمشاركة الدكتور رجب الكحلاوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور معمر رتيب عبد الحافظ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما نظمت كلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة، يوم الأربعاء الموافق ٣ من أبريل الجاري ، إفطارا جماعياً لأبناء الكلية، بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف وحضور الدكتور سعودي محمد حسن عميد الكلية، وبمشاركة، الدكتور محمد محمد سليمان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الحكيم البنا وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة إيمان عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.