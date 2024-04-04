موعد آذان المغرب ومواقيت الصلاة بالمحافظات اليوم الخميس 25 رمضان

يحرص المسلمون على معرفة موعد أذان المغرب خلال شهر رمضان لتناول وجبة الافطار، لذا نقدم لكم موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة ،اليوم الخميس 25 رمضان 1445 هجري، وموعد الإفطار، في القاهرة وكافة المحافظات ، وذلك وفقًا لإمساكية رمضان 2024.



وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن عدد ساعات الصيام خلال اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان 2024، الخميس، الموافق الرابع من شهر أبريل 2024، يصل لنحو 14 ساعة و24 دقيقة، و يحين موعدصلاة المغرب اليوم الخميس 25 رمضان في محافظة القاهرة في تمام الساعة 6:16 مساءً.

موعد أذان المغرب في المحافظات

موعد أذان المغرب اليوم في الإسكندرية اليوم الخميس 25 رمضان 2024 الساعة 6:22 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في المنصورة اليوم الخميس 25 رمضان 2024 الساعة 6:16 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في قنا اليوم الخميس 25 رمضان 2024 الساعة 6:07 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في بورسعيد اليوم الخميس 25 رمضان 2024 الساعة 6:12 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في الإسماعيلية اليوم الخميس 25 رمضان 2024 الساعة 6:12 مساءً.



مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 3:42 ص

موعد صلاة الظهر 11:53 ص

توقيت صلاة العصر 29: 3

موعد أذان المغرب اليوم 6:30 م

موعد صلاة العشاء 7:53.



مواعيد الصلاة في الإسكندرية :



صلاة الفجر

الساعة 4:16 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:03 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 3:36 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 6:21 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 7:41 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم بمحافظة العريش

صلاة الفجر

الساعة 4:01 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 11:48 صباحًا

صلاة العصر

الساعة 3:21 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 6:06 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 7:25 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم بمحافظة كفر الشيخ

صلاة الفجر

الساعة 4:13 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:00 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 3:33 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 6:18 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 7:38 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم بمحافظة قنا

صلاة الفجر

الساعة 4:15 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 11:54 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 3:24 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 6:10 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 7:25 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم بمحافظة أسوان

الساعة 4:15 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 11:52 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 3:19 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 6:07 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 7:20 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم بمحافظة الغردقة

صلاة الفجر

الساعة 4:37 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 11:55 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 3:18 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 5:50 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 7:05 مساءً.



مواقيت الصلاة اليوم بمحافظة مرسى مطروح

صلاة الفجر

الساعة 5:02 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:22 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 3:43 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 6:29 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 7:33 مساءً.