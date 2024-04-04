أوكرانيا: الجيش الروسي يقصف ثمانية تجمعات سكنية في خيرسون

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين، اليوم /الخميس/، أن الجيش الروسي قصف ثماني تجمعات سكنية في الإقليم، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمؤسسة تعليمية وروضة أطفال وخمسة منازل خاصة.

وذكر بروكودين - في تصريح نقلته وكالة أنباء"يوكرين فورم" الأوكرانية - أن القوات الروسية قصفت مدن أنتونيفكا وبريدنيبروفسكي وكيزوميس وبيريسلاف وتياهينكا وزولوتا بالكا وأوسوكوريفكا وخيرسون في حين لم يتم تسجيل أي خسائر في صفوف المدنيين".

وأفاد مسئولون في الإقليم أن الجيش الروسي أطلق النار على كنيسة في قرية زولوتا بالكا التابعة في منطقة بيريسلاف التابعة للإقليم، ما أدى إلى إلحاق أضرار بقاعدة القبة والسقف، وأشاروا إلى أن القرية تعاني يوميًا من قصف الجيش الروسي بالطائرات المسيرة والمدفعية.

