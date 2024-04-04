أكثر من 600 محامٍ يوقعون رسالة تدعو الحكومة البريطانية لوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل

وقع أكثر من 600 محامٍ، بينهم ثلاثة قضاة سابقين في المحكمة البريطانية العليا، على رسالة تدعو الحكومة البريطانية إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وتشير الرسالة، التي تم إرسالها إلى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إلى التزامات المملكة المتحدة بموجب القانون الدولي وتؤكد أنه يجب على الحكومة "وقف توفير الأسلحة وأنظمة الأسلحة لحكومة إسرائيل"، بحسب صحيفة تلجراف البريطانية.

وقال الموقعون على الرسالة: "نشعر بالقلق من فشل حكومة المملكة المتحدة في الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذه النواحي"..مشيرين إلى أن تدهور الوضع في غزة واستنتاج محكمة العدل الدولية بوجود "خطر معقول لارتكاب لإبادة الجماعية" يجعل المملكة المتحدة المملكة المتحدة مُلزمة قانونا بالتحرك لمنع ذلك.

وتأتي هذه الدعوات في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على ريشي سوناك لوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل بعد مقتل ثلاثة عمال إغاثة بريطانيين في غارة جوية في غزة.