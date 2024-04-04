أحمد جودة المهدي: المسجد له حُرمة وأي خروج عن السلوك القويم ليس من التصوف

قال الشيخ أحمد جودة المهدي، أستاذ العلوم الشرعية بالأزهر الشريف ووكيل مشيخة الطرق الصوفية، إن المسجد له حرمة وأي خروج عن السلوك القويم ليس من التصوف، والسلوك في الحضرة أساسه الالتزام والخشوع، مشيرا إلى أن الحضرة النقشبندية تقوم على الذكر وقراءة القرآن والدعاء والصلاة على النبي ودروس العلم.

وأضاف أحمد المهدي خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة: السلوكيات المُصطنعة والمُبالغ فيها داخل المساجد والأضرحة مُحرمة شرعاً ونرفض الدخلاء على الصوفية" .

وأوضح اغن الشيخ أبو الحسن الشاذلي والشيخ ابن عطا الله السكندري من أبرز الدراويش وأكابر الصوفية وكانوا في وصال مع الله.

