رئيس جامعة أسيوط يتلقى تقريراً حول أنشطة مركز البحوث الاجتماعية والتدريب

تلقى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ تقريراً من الدكتور سعودي محمد حسن عميد كلية الخدمة الاجتماعية ورئيس مركزالبحوث الاجتماعية والتدريب، يتضمن الأنشطة، والفعاليات التي أقامها المركز، في إطار ‏رؤية الجامعة؛ لخدمة المجتمع المحلي.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ أهمية دور المركز في حل مشكلات المجتمع المحلي الحالية، والمستقبلية، من خلال إجراء البحوث، والدراسات الاجتماعية؛ النظرية، والتطبيقية التي ترتبط بالمجتمع المصري عامة، والصعيد خاصة، كما يقدم المركز المشورة العلمية، والمهنية، والفنية؛ لمؤسسات العمل الاجتماعي، في المجتمع المحلي، والقومي، بالتعاون مع الوزارات، والمؤسسات المختلفة بالدولة، ويشمل ذلك دراسات الجدوى الاجتماعية، وإنجاز، وتخطيط، وتنفيذ، وتقويم برامج الرعاية الاجتماعية، وكذلك يصدر المركز مجلة علمية لكلية الخدمة الاجتماعية؛ لنشر كل ما هو جديد، ومبتكر من البحوث في الخدمة الاجتماعية.

من جهته، أشار الدكتور سعودي محمد حسن إلى إلى أن المركز يؤدي دوره بالاشتراك مع الجهات، والمؤسسات العلمية؛ في إطار التعاون بين الجامعة، وتلك الجهات والمؤسسات، بالإضافة إلي عقد الدورات التدريبية، وحلقات البحث؛ بما يعين على رفع الكفاءة العلمية، والفنية، والمهنية؛ للمعيدين، والمدرسين المساعدين، والباحثين، والعاملين، في مجالات العمل الاجتماعي، إلى جانب تعميق مجالات مهنة الخدمة الاجتماعية، وتوفير قاعدة أساسية للمعلومات المتصلة، بالإنتاج العلمي فى الخدمة الاجتماعية، بحاجات الباحثين، والمؤسسات القائمة في المجتمع.

واستعرض التقرير؛ الإنجازات التي تمت بالمركز، ومنها تنظيم عدد من المبادرات أهمها: مبادرة مركز البحوث الاجتماعية، والتدريب؛ لنشر الوعي الصحي؛ للوقاية من مرض كورونا المستجد، ومبادرة المركز تحت شعار" كن إيجابي"، البرنامج التثقيفي؛ للتعريف بالتعليم الهجين، ومبادرة القضاء على الفساد الإداري، الجرائم الإلكترونية، إلى جانب مشروع معرفة أسباب عزوف سكان أسيوط عن الانتقال، والمعيشة إلي مدينة أسيوط الجديدة، ومشروع المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسر المتأثرة بمشروع قناطر أسيوط الجديدة للطاقة الكهرومائية المرحلة الثانية، بالتعاون بين الكلية مع وزارة الري المصرية، ووزارة الزراعة، مع الهيئة الألمانية.

وأشار التقرير، إلى سلسلة ورش العمل التي تم تنظيمها؛ لتطوير الأداء المهني للجهاز الإداري بالكلية، ضمن الخطة التدريبية لمعيار الجهاز الإداري بمشروع الفاعلية التعليمية بالكلية (SDEE6 ).

كما تناول التقرير؛ النشرات التي يقدمها المركز، ومنها: النشرة الثقافية بعنوان: "العلاقات الإنسانية، وأثرها على العمل" ، والنشرة البيئية المجتمعية بعنوان:" الخدمة الاجتماعية الخضراء في مواجهة التغير المناخي في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة، ورؤية مصر ٢٠٣٠"، فضلاً عن دراسة بعنوان "مدى وعي الشباب الجامعي بالتغير المناخي، وآثاره السلبية علي البيئة" ، بالإضافة إلى دراسات أخرى جارٍ العمل عليها ومنها التنمر الإلكتروني، وآثاره على المجتمع، وكيفية مواجهته، وطرق التصدي لها، ودور الجامعة في توعية الشباب الجامعي بالمواطنة.

