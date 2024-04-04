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الخميس 04 أبريل 2024
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فضائيات

أحمد جودة المهدي: الطرق الصوفية المعتمدة متسلسلة حتى تصل للنبي

الشيخ أحمد جودة
الشيخ أحمد جودة المهدي
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قال الشيخ  أحمد جودة المهدي، أستاذ العلوم الشرعية بالأزهر الشريف ووكيل مشيخة الطرق الصوفية، إن أي طريقة صوفية مُعتمدة وصحيحة تكون مُتسلسلة حتى تصل إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا بد من أن يكون شيخ الطريقة على علم وبصيرة.

وأضاف أحمد المهدي خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أن الأصل في الطرق الصوفية عدم التعصب وكلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتمس ، فالطرق متعددة  ولكن التفرع جائز.


وأوضح أستاذ العلوم الشرعية بالأزهر الشريف ووكيل مشيخة الطرق الصوفية ، أن الأوراد الصوفية مشارب وأذواق وفقاً لما يطمئن له شيخ الطريقة.

وأكمل: “سيدي علي نور الدين البيومي كان من أكابر المريدين وكان له حضرة في مسجد سيدنا الحسين كل يوم ثلاثاء ويدخل المسجد بالذكر والتهليل، وأيضا سيدنا الإمام النووي من أئمة التصوف وله ورد يومي في الحفظ من الأذى وشرور الإنس والجن”. 
 

الشيخ أحمد جودة المهدي العلوم الشرعية بالأزهر الشريف الطرق الصوفية