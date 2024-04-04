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الخميس 04 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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عبدالرحيم علي

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الفريق أشرف عطوة يلتقى قائد العملية البحرية الأوروبية بالبحر الأحمر.. صور

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى الفريق  أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية اللواء بحري فاسيليس جروباريس قائد العملية البحرية الأوروبية بالبحر الأحمر “أسبيدس”، والوفد المرافق له.

تناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق بدعم جهود الأمن والاستقرار البحرى بمنطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى بحث تعزيز التعاون بين الجانبين.

وأجرى الوفد جولة تفقدية لعدد من وحدات القوات البحرية للتعرف على أحدث منظومات التدريب والتسليح التى شهدتها القوات البحرية فى الآونة الأخيرة.

جاء ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز علاقات التعاون العسكرى مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة.

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