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الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس

سعر الذهب
سعر الذهب
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ارتفع سعر الذهب بنهاية تعاملات اليوم الخميس في محلات الصاغة المختلفة بقيمة 15 جنيها في الجرام الواحد وذلك بالنسبة لمعظم الأعيرة الذهبية.
وسجل سعر عيار 21 حوالي 3080 جنيها للبيع و 3105 جنيهات  للشراء و عيار 24 نحو 3525 جنيها للبيع  و3548 جنيها للشراء وعيار 18 نحو 2661 جنيها للبيع و 2664 جنيها للشراء.
ولامست أوقية الذهب نحو 2286 دولار للبيع و 2287 دولار للشراء و عيار 14 نحو 2062 جنيها للبيع و 2075 جنيها للشراء و الجنيه الذهب نحو 24.7 ألف جنيه للبيع و 24.84 ألف جنيه للشراء.

عيار21 سعر الجنيه الذهب سعر عار 24 سعر الذهب اليوم سعر عيار 18