ارتفاع جديد.. أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس

ارتفع سعر الذهب بنهاية تعاملات اليوم الخميس في محلات الصاغة المختلفة بقيمة 15 جنيها في الجرام الواحد وذلك بالنسبة لمعظم الأعيرة الذهبية.

وسجل سعر عيار 21 حوالي 3080 جنيها للبيع و 3105 جنيهات للشراء و عيار 24 نحو 3525 جنيها للبيع و3548 جنيها للشراء وعيار 18 نحو 2661 جنيها للبيع و 2664 جنيها للشراء.

ولامست أوقية الذهب نحو 2286 دولار للبيع و 2287 دولار للشراء و عيار 14 نحو 2062 جنيها للبيع و 2075 جنيها للشراء و الجنيه الذهب نحو 24.7 ألف جنيه للبيع و 24.84 ألف جنيه للشراء.