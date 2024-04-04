جنرال سابق: إسرائيل بطريقها إلى حرب شاملة

قال الجنرال الإسرائيلي السابق إسحاق بريك اليوم الخميس، إن إسرائيل تتجه نحو حرب لم يسبق لها مثيل، وربما تكون إقليمية شاملة عبر المنطقة بأسرها، وفقا لما نقلته صحيفة معاريف.

وشدد بريك على أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية غير مستعدة تمامًا لمواجهة نوعية الحرب الشاملة، وتفتقر إلى القوات البرية الكافية للتصدي لتحديات متعددة.

وأكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، ساهموا في إدخال إسرائيل إلى حالة من الفوضى الشديدة غير مسبوقة منذ قيامها، معتبرًا أن إدارتهم للأزمات تتسم بالتهور وتسبت في جلب المخاطر والكوارث إلى تل أبيب.