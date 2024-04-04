بدء العمل على الجزء الخامس من فيلم "Matrix"

كشفت استديوهات وارنر بروس الترفيهية عن بدء تطوير الجزء الخامس من سلسلة أفلام الخيال العلمي والأكشن "Matrix"، ومن المقرر أن يجري العمل على المشروع من جانب المخرج درو جودار، والذي يأتي خلفًا للمخرجتين لانا وليلي واتشوسكي، اللتين شاركتا في إخراج الأجزاء الأربعة السابقة.

ووفق موقع “فارايتي”، لم يتضح بعد حبكة الفيلم الرئيسية أو ما إذا كان سيشارك النجم كيانو ريفز، في الجزء الجديد. ومن جانبه، أكد رئيس وارنر بروس جيسي إيرمان، أن القصة ستعزز عالم الخيال دون الابتعاد كثيرًا عما جعل السلسلة ناجحة.

وسبق أن ترشح الكاتب والمخرج درو جودار، لجائزة الأوسكار في فئة السيناريو المقتبس عن فيلم "The Martian"، كما شارك في تأليف فيلم “World War Z” للنجم براد بيت.

صدر الجزء الأول من سلسلة "The Matrix" عام 1999، وحقق قفزة نوعية في أفلام الخيال العلمي. وصدر الجزء الرابع قبل 3 سنوات وحمل اسم “The Matrix Resurrections”.