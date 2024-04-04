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الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

غدا.. أوقاف شمال سيناء تكرم الفائزين بالمسابقة المحلية المشتركة في حفظ القرآن الكريم

غدا اوقاف شمال سيناء
غدا اوقاف شمال سيناء تكرم الفائزين في المسابقة المحلية المشت
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أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، تكريم الفائزين في المسابقة المحلية المشتركة في حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه وبيان مقاصده  لأبناء محافظة شمال سيناء بجوائز 200 ألف جنيه مناصفة بين الأوقاف ومحافظة شمال سيناء  الساعة الثالثة عصرًا، في احتفال المحافظة بليلة القدر بالمدينة الشبابية بالعريش.

ويأتي ذلك فى إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة شمال سيناء، وبحضور اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وفضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.
وقد تقدم للمسابقة 618 متسابقًا للمشاركة في مستويات المسابقة المختلفة  متضمنين  المستوى الأول  المرحلة الابتدائية 5 أجزاء  وتقدم لهذا المستوى 284 متسابقًا، وتمت الاختبارات الأولية  والتصفيات النهائية ، والتي أسفرت عن فوز 236 متسابقًا في هذا المستوى .
و المستوى الثاني المرحلة الإعدادية 10 أجزاء وتقدم لهذا المستوى 112 متسابقًا، وتمت الاختبارات الأولية  والتصفيات النهائية ، والتي أسفرت عن فوز 107 متسابقين في هذا المستوى 
والمستوى الثالث المرحلة الثانوية والجامعية نصف القرآن الكريم  وتقدم لهذا المستوى 113 متسابقًا، وتمت الاختبارات الأولية  والتصفيات النهائية ، والتي أسفرت عن فوز 97 متسابقًا في هذا المستوى 
والمستوى الرابع  مفتوح للجميع في القرآن الكريم كاملا، أئمة ووعاظ ومعلمون ومعلمات وغيرهم: وتقدم لهذا المستوى 109 متسابق، وتمت الاختبارات الأولية  والتصفيات النهائية ، والتي أسفرت عن فوز 93 متسابقًا في هذا المستوى، ليصل عدد المتميزين والفائزين إلى 534 متسابقًا.

الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء الشيخ محمود مرزوق محافظ شمال سيناء وزارة الأوقاف