المجلس التنفيذي لمدينة ذهب يستعد لاستقبال عيد الفطر

عقد اللواء عبدالرحمن محمد بهاء الدين، رئيس مدينة دهب بجنوب سيناء، اليوم مجلس تنفيذي لجميع الإدارات الخدمية بالمدينة ومديري الإدارات داخل مجلس المدينة لمناقشة الموضوعات المتأخرة واستعداد كل إدارة على حدة لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وشدد على رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع الإدارات وخاصة مستشفى دهب المركزى وشركة الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة النظافة وشركة الإتصالات وضرورة توفير كافة الإمكانيات والعوامل التي من شأنها مواجهة أى تحديات خلال فترة إجازة عيد الفطر .

كما أكد ضرورة توافر العنصر البشري خاصة الكفء منهم الذى لديه القدرة على سرعة التعامل مع أى حدث وصاحب الخبرات العملية والميدانية .

وطالب الإدارات الأخرى بوضع خطة عمل تتناسب مع طبيعة عمل الإدارة بما يحقق حالة من التفاعل الاجتماعي بين المواطنين وإضفاء أجواء البهجة والفرح فى فترة العيد .

كما قام اليوم اللواء عبدالرحمن محمد بهاء الدين رئيس مدينة دهب بجنوب سيناء بعقد لقاء جماهيري على هامش المجلس التنفيذي وذلك في حضور مديري الإدارات الخدمية ومديري الإدارات داخل مجلس المدينة.

وجرى استقبال المواطنين لعرض مشاكلهم فى وجود مديري الإدارات للعمل على حلها وإتخاذ قرار فورى أثناء الإجتماع .

وقد أكد ضرورة التعامل مع طلبات ومشاكل المواطنين باهتمام والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن وقد تم اليوم إستقبال عدد كبير من الأهالى وتم حل مشاكل جميع المواطنين فى حينه .