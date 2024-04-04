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الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

وزير الخارجية الروسي يشيد بمبادرة الصين لإنهاء الأزمة الأوكرانية

لافروف
لافروف
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أشاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، بمبادرة الصين الرامية للتوصل لتسوية في أوكرانيا، معتبرا المبادرة الصينية بمثابة المقترح الأكثر وضوحا والأكثر واقعية بين المبادرات المماثلة المطروحة.

وقال لافروف في في تصريحات للصحفيين: لقد تقدمت عدة دول الأخرى مقترحاتها الرامية للتوصل لتسوية للأزمة في أوكرانيا، ولكن ربما لم تكن ملموسة وواضحة مثل المبادرة التي تقدمت بها الصين. ولذا نعتبر المبادرة الصينية هي الأكثر وضوحا ومعقولية للتنفيذ على أرض الواقع، وفقا لما أوردته وكالة أنباء «تاس» الروسية.

وتابع وزير الخارجية الروسي بالقول: إن المبادرة الصينية، على عكس صيغة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، تحتوي على بنود مترابطة ولا يمكن النظر فيها بشكل منفصل، فضلا عن أن المقترح الصيني يركز على تحليل أسباب ما يحدث ويحث على ضرورة القضاء على هذه الأسباب.
 

لافروف أوكرانيا الصين