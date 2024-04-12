حذروا من الإفراط في تناوله.. أطباء: «كحك العيد» قنبلة أمراض موقوتة.. يزيد من مقاومة الأنسولين ويؤدي لفقد الأسنان

يحتفل المسلمون حول العالم بحلول عيد الفطر المبارك بتقديم أطباق لذيذة وحلوة تعكس فرحة العيد وروح التسامح والسعادة، ويعد "كحك العيد" من أبرز الحلويات التي لا غنى عنها في هذه الاحتفالات، حيث يعكس تاريخًا وتقاليد طويلة تنقلها الأجيال منذ القدم.

ومع انتشار مفاهيم الصحة والتغذية السليمة، لا بد من التأكيد على ضرورة تحقيق التوازن في تناول كحك العيد والحفاظ على الصحة العامة، وتعزيز الوعي بأهمية الغذاء الصحي وتبني عادات غذائية سليمة خلال أيام عيد الفطر.

يعتبر كحك العيد مصدرًا غنيًا بالسكريات والدهون، وبالتالي ينبغي تناوله بشكل معتدل وعدم الإفراط في تناوله لتجنب تأثيراته السلبية على الصحة، وتتيح هذه الفترة الخاصة مناسبة مثالية لتعزيز الوعي بأهمية الغذاء الصحي وتبني عادات غذائية سليمة، حيث يمكن تحضير كحك العيد بتوازن معقول بحيث يحتوي على مكونات صحية ويقدم بكميات مناسبة.

يحتوي الكحك على كمية كبيرة من السعرات الحرارية والسكريات والدهون، الكعك، وهو ما يجعله قنبلة أمراض موقوتة، مما يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة عند الإفراط في تناولها وتزيد السمنة من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني وبعض أنواع السرطان وبالتالى يؤدي تناوله إلى زيادة الوزن والسمنة وتسوس الاسنان والاصابة بامراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكري.

من جانبه حذر الدكتور عماد عبد المحسن محمد استشاري أمراض الباطنة والدم والمناعة والتجلط بكلية طب القصر العينى من أن السكريات الموجودة في الحلويات تعد من أهم أسباب تسوس الأسنان وتتفاعل بكتيريا الفم مع السكريات لتكوين أحماض تُلحق الضرر بمينا الأسنان، مما يُسبب تسوسها وضعف غلاف المينا حولها.

وقال «عبد المحسن» لـ«البوابة نيوز»: مع الاستمرارية فى تناول الكحك فان الاصابة بالسكري أكيدة وبالتالى ضعف الأسنان وتساقطها وتعرض المريض لفقد أسنانه وتركيب طقم أسنان ليستمر فى القدرة على مضغ الطعام.

وأضاف: تزيد الدهون المشبعة الموجودة في الكحك من خطر الإصابة بأمراض القلب،كما تساهم السكريات في ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول الضار، مما يُزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأكد «عبد المحسن» أن الإفراط في تناول الكحك من أهم عوامل الإصابة بالسكري من النوع الثاني مما يزيد مقاومة الأنسولين وقد يسبب بعض الأمراض الأخرى، مثل:حصوات المرارة وبعض أنواع السرطان والتهاب المفاصل وهشاشة العظام واضطرابات النوم لأنه غنى بالدهون والسكريات والكربوهيدرات المعقدة التركيب الرافعة لنسبة السكر فى الدم.

نصائح لتقليل أضرار الحلويات:

وينصح د. هاني عبد الغني عطية استشاري أمراض الجهاز الهضمي والمناظير بكلية طب جامعة عين شمس بتناول كميات معتدلة من الكحك واختيار أنواع الكحك التي تحتوي على كمية قليلة من السكريات والدهون واستخدام بدائل صحية للسكر، مثل العسل أو شراب القيقب.

وشدد «عطية» فى تصريحات لـ«البوابة نيوز» على ضرورة الحرص على تنظيف الأسنان بعد تناول الكحك وممارسة الرياضة بانتظام واتباع نظام غذائي صحي.

وأكد أن تناول الحلويات باعتدال لا يُشكل ضررًا على صحة الإنسان، ولكن الإفراط في تناولها قد يُسبب العديد من الأمراض بالإضافة إلى ذلك، قد تُسبب السكريات بعض الأضرار الأخرى، مثل: إضعاف جهاز المناعة وتلف الكبد والشيخوخة المبكرة والاكتئاب والقلق لذلك، من المهم أن نُقلل من استهلاك السكريات للحفاظ على صحتنا.